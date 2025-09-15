Президент пожелал сотрудникам этих учреждений и всей системе Роспотребнадзора успешной работы на благо РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл лабораторные и исследовательские центры в нескольких российских регионах.

"Мы сейчас открыли в целом ряде российских регионов, в том числе в Донбассе, новые корпуса, лаборатории, научные центры Роспотребнадзора. И я хочу пожелать всем сотрудникам этих учреждений, да и всей системе Роспотребнадзора успешной работы на благо России и наших граждан. Еще раз поздравляю вас всех с праздником! И вам, конечно, - так же, как и всем гражданам, - здоровья, благополучия, всего самого доброго", - сказал глава государства. Мероприятие прошло в День работников санитарно-эпидемиологической службы.

Так, новый крупный лабораторный корпус появился в Оренбурге. Он позволит оперативнее контролировать эпидемиологическую обстановку и качество среды по всей области. Помимо этого, корпус важен для усиления контроля за трансграничными природными очагами инфекций и болезней у границы с Казахстаном.

Открыт реконструированный противочумный институт в Волгограде. Его мощности удвоили, а площади увеличили на 50%. Новые блоки для диагностики, вирусологии и работы с животными позволят глубже изучать опасные патогены. Помимо этого, новый современный противочумный центр построили в Симферополе. Он поможет контролировать эпидемиологическую обстановку по особо опасным инфекциям в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. Центр построен на участке, где до 2014 года планировалось строительство иностранных лабораторий.

Новый центр гигиены и эпидемиологии запустили в Воронеже. Он увеличит мощность лабораторной базы Воронежской области в 2,5 раза, а также поможет эффективнее выявлять патогены, а также незаявленные ГМО и токсины в продуктах и воде. Центр станет самой современной лабораторной базой в регионе.

В Мариуполе восстановлен лабораторный корпус, разрушенный в ходе боевых действий. Начат капитальный ремонт лаборатории, работающей с микроорганизмами высокой патогенности.