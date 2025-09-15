Особое внимание уделят этапу благотворительных проектов, где каждая финалистка привезет на конкурс либо уже реализованную инициативу, либо новую разработанную идею

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Национальный конкурс "Мисс Россия - 2025" стартовал в понедельник и продлится до 4 октября. Об этом сообщила генеральный директор конкурса Анастасия Беляк на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы через два года будем праздновать 100 лет. За все это время конкурс стал платформой для развития молодых девушек, стал стартовой площадкой. Для девушек это возможность обрести уверенность в себе и вдохновить миллионы девушек во всей стране и в мире", - сказала она.

За титул "Мисс Россия - 2025" будут бороться девушки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках проведения конкурса особое внимание будет уделено этапу благотворительных проектов, где каждая финалистка привезет на конкурс либо уже реализованную инициативу, либо новую разработанную идею. Жюри определит победительниц промежуточного этапа, а лучшие проекты получат поддержку для воплощения на федеральном уровне.

В ближайшие три недели конкурсантки будут готовиться к финальной церемонии под руководством профессионалов: хореографов, педагогов по дефиле, специалистов ораторского искусства и актерского мастерства, фитнес-тренеров, нутрициологов и экспертов в сфере красоты.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ, ежегодно в кастингах принимают участие от 80 тыс. девушек со всей страны, а в этом году - 85 тыс. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см. В 2024 году титул "Мисс Россия" завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".