Температура в регионах значительно понизится, лето вернется лишь в Калининградскую область

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Осень придет на этой неделе в большинство регионов Северо-Западного федерального округа. На фоне дождливой погоды температура воздуха значительно понизится, лишь в Калининградскую область в конце недели вернется лето, а в остальных регионах повсеместно распространятся дожди, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Петербург после летнего тепла, которое было на минувшей неделе, приходит более осенняя погода с понижением температуры и осадками. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в городе ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит около 16-18 градусов тепла.

В Архангельской области начнет ослабевать влияние антициклона в связи с его продвижением вглубь материка. По данным Севгидромета, местами пройдут дожди, температура ночью будет составлять 7-12 градусов тепла, днем - плюс 15-20 градусов, в отдельные дни порывистый ветер. В соседнем Ненецком автономном округе прохладнее - днем до 16 градусов тепла в сочетании с небольшими дождями и ветром порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление будет падать и в Карелии, в понедельник еще до 20 градусов тепла, а в дальнейшем по ночам +11, +13 градусов, днем - 15-17 градусов тепла, возможны дожди, прогнозирует Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прохладней станет и в Мурманской области, осень начинает вступать в свои права. Пройдут дожди, и температура снизится до плюс 10-16 градусов.

В Республике Коми уже со вторника продолжительный антициклон с сухой и теплой погодой будет уступать место циклонам. Если в понедельник еще по-летнему тепло, воздух прогреется до плюс 21 градуса, то в дальнейшем дожди понизят температуру до 10-15 градусов тепла, сообщили в Коми ЦГМС.

Ненастье к выходным

В Вологодской области до середины недели продержится комфортная погода с летними температурами до +20 градусов, в среду и четверг ожидаются дожди с порывистым ветром, и уже в выходные дни - осенняя ненастная погода с осадками и дневной температурой не выше +17.

"До начала рабочей недели в нашей области сохранялось влияние антициклона, а значит и хорошая погода. Но уже большую часть этой рабочей недели характер погоды будет формироваться под влиянием циклонов, которым уступит место поле повышенного давления. Поэтому ожидаем кратковременные дожди и небольшое понижение температурного фона в дневные часы, а ночью более равномерное распределение температур по территории области", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Схожие погодные условия и в Псковской области, где в понедельник воздух прогреется до +23 градусов, а затем ожидается облачная погода с дождями и похолодание: столбик термометра будет колебаться днем на отметке в +16 градусов.

Дожди придут и в Калининградскую область, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "С понедельника по пятницу дождей нам не избежать <…>. В понедельник они будут небольшие и локальные, во вторник и среду - днем и ночью кратковременные и с грозами, уже без гроз пройдут осадки в четверг и в пятницу", - рассказала дежурный синоптик. Температура воздуха в дневные часы будет достигать 19-21 градуса тепла, в ночные - от +10 до +18. "Можно сказать, что почти всю неделю мы будем находиться на самом-самом хвостике лета. Оно придет в регион в субботу, 20 сентября, с юго-западным ветром, без существенных осадков, с температурой днем плюс 19-24 градуса", - отметила синоптик.