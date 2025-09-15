Депутат Госдумы привел в пример избранного губернатором участника специальной военной операции Евгения Первышова и мать участника СВО, Героя РФ Марию Костюк

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидаты-участники специальной военной операции, а также люди, активно участвующие в помощи фронту, получили значительную поддержку на выборах различного уровня в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"Мы видим, что участники СВО активно участвовали в этих выборах: порядка 1,7 тыс. человек на выборах всех уровней. И мы видим людей, которые помогали в СВО, работали в общественных организациях, которые занимались сборами для нужд СВО и так далее - многие пошли на выборы и тоже победили", - сказал Матвейчев.

Он привел в пример избранного губернатором участника СВО Евгения Первышова (Тамбовская область) и мать участника СВО, Героя РФ Марию Костюк (Еврейская автономная область).

"Сейчас у нас на выборах лидируют очень ответственные руководители. И эта тенденция практически во всех регионах. Мы видим, что уверенно губернаторы (действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности - прим. ТАСС) побеждают без всякого давления на избирателя, без всяких олимпийских, что называется, результатов - это не нужно. В спокойной и строгой атмосфере", - добавил собеседник агентства.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.