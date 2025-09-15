Эксперт Данилин: поддержанные Путиным кандидаты показали хорошие результаты

Директор Центра политического анализа назвал 60% для многих - отличным показателем

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в губернаторы, которых поддержал президент РФ Владимир Путин, показали хорошие результаты на выборах и смогли возглавить субъекты. Об этом сообщил ТАСС директор Центра политического анализа Павел Данилин, отметив особое влияние на результаты работу кандидатов в контексте СВО.

"Выборы прошли с минимальным количеством нарушений. Их легитимность на высочайшем уровне. Мы видим абсолютный консенсус по поводу победы всех поддержанных президентом Путиным губернаторов. Особенно обращу внимание на уверенное выступление Марии Костюк (Еврейская автономная область), очень хорошее выступление Первышова (Тамбовская область), Солнцева (Оренбургская область). То есть те люди, которые показали себя в контексте работы на специальной военной операции, обеспечения социальных гарантии для семей и родственников участников СВО. Это все, на самом деле, очень значимо и ценится избирателями", - отметил эксперт.

Данилин добавил, что не стал бы выделять "новичков" и действующих глав регионов, которые переизбирались. Главное, что результаты всех, кто возглавил субъекты РФ, были уверенными. Эксперт назвал 60% для многих - отличным показателем.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.