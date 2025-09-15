Премьер-министр назвал федеральное агентство одним из важнейших ведомств исполнительной власти России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Росстандарта со 100-летием ведомства, отметив их большой вклад в развитие национальной системы стандартизации РФ. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

"Сегодня Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - одно из важнейших и современных ведомств исполнительной власти, которое вносит большой вклад в развитие национальной системы стандартизации, обеспечивает единство измерений, активно развивается, внедряет в работу цифровые решения и инновации", - говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что на сегодняшний день особое внимание уделяется продукции оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что функционирование Росстандарта способствует росту отраслей экономики России, достижению национальных целей, промышленного суверенитета, укреплению технологической независимости, повышению качества услуг для миллионов граждан.

Премьер уточнил, что коллективы агентства и научно-исследовательских институтов также способствуют тому, чтобы Россия была в числе мировых лидеров по измерительным возможностям. "Решают масштабные задачи, осуществляют метрологический надзор, контролируют соответствие продукции требованиям технических регламентов и ГОСТов, что гарантирует безопасность товаров и услуг", - добавил Мишустин.

15 сентября 2025 г. исполняется 100 лет со дня создания Комитета по стандартизации при Совете труда и обороны (СТО) СССР, от которого ведет свою историю современное Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). С 28 декабря 2020 г. пост руководителя Росстандарта занимает Антон Шалаев.