Использование и развитие таких технологий значительно влияет не только на развитие нефтегазовой отрасли, но и экономики как региона, так и страны, отметил губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу открыли на Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF-2025. Студенты из Москвы, Тюмени и других городов России в рамках хакатона соревнуются в изготовлении деталей для импортного оборудования за приз в 500 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

Методы реверс-инжиниринга используются для деконструкции какого-либо устройства и составления технической документации с целью дальнейшего воспроизведения его аналогов, не отличающихся или превосходящих характеристики оригинала.

"Сегодня здесь соревнуются студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы и Ярославля. Задача участников - за два дня пройти полный цикл изготовления деталей импортного оборудования с применением современных технологий", - сказали организаторы во время открытия.

Участники используют методики реверс-инжиниринга и аддитивные технологии, включая 3D-сканеры, принтеры и другое оборудование. По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, использование и развитие таких технологий значительно влияет не только на развитие нефтегазовой отрасли, но и экономики как региона, так и страны - они позволяют восстанавливать импортное оборудование или производить его аналоги без потери эффективности использования. "Благодаря всем этим технологиям есть возможность повторить или сделать что-то лучше", - добавил он. В финале состязаний студенты проверят качество своих изделий на испытательном стенде - призовой фонд размером 500 тыс. рублей распределят между студентами, чьи работы покажут наилучшие результаты.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).