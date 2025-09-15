Путин объявил благодарность четырем курским больницам за самоотверженность

В частности, благодарность была объявлена коллективам Курской городской клинической больницы №3

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении", в котором объявил благодарность коллективам четырех больниц Курской области за самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

"За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, благодарность была объявлена коллективам Курской городской клинической больницы №3, Беловской центральной районной больницы, Медвенской центральной районной больницы и Рыльской центральной районной больницы.