МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участники Таганской ОПГ, которым Мосгорсуд назначил сроки от 22 до 25 лет лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, и иные особо тяжкие преступления, обжаловали приговор в апелляции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступили апелляционные жалобы на приговор фигурантам дела, осужденным к различным срокам", - говорится в сообщении.

12 мая Московский городской суд в срок наказания суд зачел всем осужденным время, которое они провели в СИЗО с момента задержания до вступления приговора в законную силу. Всем фигурантам в качестве дополнительного наказания назначено по 2 года ограничения свободы. Олег Русанов по прозвищу Бубука получил 25 лет и 4 млн рублей штрафа, Борис Третьяк (Барсук) - 25 лет и 3 млн рублей штрафа, Дмитрий Юхневич - 24 года и 3 млн рублей штрафа, Игорь Балашов (Вампир) - 23 года и 3 млн рублей штрафа, Сергей Щербаков - 22 года и 2 млн рублей штрафа, Геннадий Лукьянов - 22 года и 2 млн рублей штрафа, Марат Янбухтин (Якудза) осужден на 25 лет заключения, Сергей Щукарев - на 23 года со штрафом 2 млн рублей, Герман Гришин получил 23 года заключения со штрафом 2 млн рублей, говорится в приговоре суда.

Ранее по итогам рассмотрения материалов дела главарю ОПГ Игорю Жирноклееву и еще 9 членам банды присяжные вынесли обвинительный вердикт. Главарь банды получил 25 лет лишения свободы. Участник банды Григорий Рабинович по прозвищу Гриша Таганский умер в СИЗО из-за проблем с сердцем, уголовное преследование в его отношении прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также суд по нереабилитирующим основаниям прекратил уголовное преследование по ряду статей УК РФ (похищение человека, грабеж, разбой) в связи с истечением сроков давности или недоказанностью совершения вмененных преступлений в отношении Жирноклеева и других подсудимых.

Уголовное дело в отношении фигурантов было передано в суд в 2021 году, но только почти два года спустя удалось собрать коллегию присяжных заседателей. Деятельность группировки правоохранительные органы пресекли в 2019 году, когда ее активные участники были задержаны и арестованы.

В марте 2025 года присяжные заседатели по окончанию судебного следствия вынесли членам банды и ее главарю обвинительный вердикт. Представитель прокуратуры в ходе прений сторон потребовал приговорить главаря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы, из них 12 лет - в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей. Такое же наказание обвинение потребовало для участника банды Русанова. Остальных подсудимых гособвинитель попросил приговорить на сроки от 23 до 24 лет лишения свободы.

Данные следствия

Как сообщала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, участники банды более 25 лет совершали преступления в отношении граждан и принадлежащих им юридических лиц на территории Московского региона и ряда других областей. Доказательства, собранные Следственным комитетом при оперативном сопровождении ФСБ России, признаны судом достаточными и легли в основу вынесенного коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта, а затем и приговора суда в отношении 11 участников банды и преступного сообщества.

По данным СК, лидеры банды и преступного сообщества - Игорь Жирноклеев и скончавшийся на судебной стадии рассмотрения уголовного дела Григорий Рабинович, а также подчиненные им соучастники Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин в зависимости от их роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209, 210, 105, 159, 163, 161, 158, 159.2, 222, 222.1, 223, 223.1 УК РФ, а также ст. 102 УК РСФСР. Это убийства 7 человек, пособничество и покушение на убийство, похищения, вымогательства, грабежи, кражи, мошенничество с недвижимым имуществом и при получении социальных выплат, незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение и изготовление огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, отмечала Петренко.

Следствием и судом установлено, что не позднее 1991 года Жирноклеев совместно с Александром Грабером, скончавшимся в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году, создали устойчивую вооруженную группу (банду) "таганские" в целях нападения на граждан, захвата организаций, совершения вымогательств и убийств. Впоследствии в период с конца 2002 года - начала 2003 года Игорем Жирноклеевым уже совместно с Григорием Рабиновичем на базе этой банды создано преступное сообщество для совершения аналогичных преступлений. Среди них похищения и убийства предпринимателей Армена Аванесова и Алексея Покровского, совершенные в 1995 и 2004 годах, рейдерские захваты зданий в центре Москвы, принадлежавших ОАО "Роспищепром" и ЗАО "Универмаг "Москва", в ходе которых в 2008 и 2009 годах по месту жительства убиты Валерий Журавлев и Андрей Бралюк, защищавшие интересы указанных организаций, совершенное в 2017 году убийство адвоката Натальи Вавилиной, вступившей в конфликт с членом преступного сообщества Мищенко И. В., пособничество в убийстве так называемого вора в законе Аслана Усояна, более известного по прозвищу Дед Хасан, имевшее место в 2013 году, убийства, совершенные в 2003-2004 годах в результате внутренних конфликтов банды и мести за ранее совершенные преступления Скорнякова С. В. и Рощина В. В., а также различные эпизоды мошенничеств, краж и грабежей в особо крупных размерах и иные преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, заявляла представитель СК.