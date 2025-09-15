Проект называется "Сурское мужество"

ПЕНЗА, 15 сентября. /ТАСС/. Проект по комплексной реабилитации участников СВО, получивших боевые травмы и имеющих инвалидность, запущена в Пензенской области на базе инклюзивного арт-поместья "Новые берега". С участниками программы встретились уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава региона Олег Мельниченко, при поддержке которых реализуется проект, передает корреспондент ТАСС.

"Наша цель - это, прежде всего, полноценная реабилитация: психологическая, медицинская, социальная. [К участию в проекте] привлечены специалисты Минздрава, психологи, реабилитологи", - отметил Мельниченко.

Проект получил название "Сурское мужество". В первом потоке принимают участие 10 человек - жители Пензы, Кузнецка и районов региона. "Не раз работая с семьями участников СВО, я понимала, что ребятам после возвращения [из зоны боевых действий] необходим проект социальной адаптации. Когда мы с Олегом Владимировичем [Мельниченко] придумали этот проект, я поняла, что это мощный потенциал для семей бойцов. В нашем проекте мы предусмотрели большой блок, который касается психологического состояния, работы с пост-травматическими расстройствами, взаимодействия с семьей, с детьми", - сказала Мария Львова-Белова.

Помимо получения психологической и медицинской помощи, участники проекта в течение месяца смогут пройти акселерационную программу и подготовить свой бизнес-проект. Ожидается, что по итогам защиты они получат возможность заключить социальный контракт и развивать, таким образом, свое дело. Проект будет реализован на базе инфраструктуры инклюзивного арт-поместья "Новые берега", где проживают и реализуют свои проекты люди с инвалидностью.

"Мы рассчитываем, что, пройдя с ребятами этот месяц, мы получим опыт, который можно будет распространять на следующие группы. И в целом, возможно, мы этим опытом поделимся. В целом подобной комплексной реабилитацией у нас в стране еще никто не занимается", - добавил Мельниченко.