Отреставрированный Успенский собор Тульского кремля откроют в 2026 году

Реставрационные работы велись с 2020 года

ТУЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Успенский собор Тульского кремля, построенный в XVIII веке, откроют для прихожан в 2026 году после завершения реставрационных работ, длившихся с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам осмотра объекта губернатором Дмитрием Миляевым.

"15 сентября губернатор Дмитрий Миляев осмотрел завершение реставрационных работ в Успенском соборе Тульского кремля. <...> Успенский собор будет открыт для прихожан в следующем году", - говорится в сообщении.

Комплексная поэтапная реставрация собора проводилась с 1966 года, второй этап работ осуществлялся с 2001 года, к заключительному - приступили в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, которое отмечалось в 2020 году. "Завершаются реставрационные работы, которые несколько лет проходили в Успенском соборе. Это действительно важнейшее событие в историко-культурной и духовной жизни всех жителей Тульского области. Успенский собор - украшение Тульского кремля и всего региона", - отметил Миляев.

Ранее сообщалось, что фрески XVIII века в Успенском соборе начали активно разрушаться в 2006 году из-за сильных морозов и перепада температуры воздуха в помещении. К реставрационным работам специалисты приступили весной 2020 года. Также велось восстановление иконостаса высотой порядка 14 метров и шириной около 22 метров.

Успенский собор относится к категории выдающихся памятников русского зодчества середины XVIII века. Собор был расписан в два летних сезона 1765 и 1766 годов артелью ярославских мастеров под руководством Шустова в технике темперной клеевой живописи. Эта роспись является единственно сохранившейся в таком объеме работой иконописной мастерской Шустова.