БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Студенты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") с 16 сентября вернутся к очному формату обучения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ректор вуза Евгения Карловская.

"Завтра, 16 сентября 2025 года, НИУ "БелГУ" возвращается к реализации образовательного процесса в очном формате", - написала она.

10 сентября учебные заведения в Белгороде и Белгородском районе были переведены на дистанционное обучение из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

НИУ "БелГУ" является одним из крупнейших и старейших в ЦФО, он ведет свою историю с 1876 года. В вузе обучаются более 25 тыс. студентов из России и более 4 тыс. иностранных студентов.