ЛИПЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие третьей смены Всероссийского форума "Область будущего" состоится 16 сентября текущего года в лагере "Прометей" в Грязинском районе Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Темой третьей смены, которая продлится до 18 сентября, станет "Цифровая трансформация государственной молодежной политики". Мероприятие проходит при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Форум станет уникальной площадкой для диалога между молодежью, экспертами в области цифровизации и представителями федеральных и региональных органов власти", - сказал Артамонов.

По его словам, участники форума обсудят, как современные технологии меняют формы взаимодействия с молодежью, а также разработают конкретные проекты для развития цифровых сервисов в сфере молодежной политики.

Губернатор отметил, что вторая профильная смена форума, посвященная теме "IT-искусство", прошла с 9 по 13 сентября и объединила более 160 представителей цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR-разработчиков, веб-дизайнеров, графических, моушн- и геймдизайнеров из 37 регионов России, включая Запорожскую область и ДНР.

"Событие прошло в рамках национального проекта "Молодежь и дети". На форуме работали специализированные мастерские от лидеров индустрии, где участники под руководством наставников решали задачи, осваивали новые технологии, создавали прототипы решений и презентовали свои проекты. Образовательная программа форума состояла из ряда мотивационных встреч", - пояснил Артамонов.

Форум продолжит свою работу до 23 сентября, добавил губернатор, сообщив, что с 21 по 23 сентября пройдет смена, темой которой станет "Цифровые решения для государства".