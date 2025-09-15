Также в экспозиции - эскизы Центрального банка РФ к современным памятным монетам

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первая в истории монета с надписью, римские ауреусы с достопримечательностями городов империи, коллекция талеров, монеты-тайники и еще 311 эксклюзивных экземпляров представили на выставке "Тайные знаки и символы на монетах" в Музее нумизматики в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Также в экспозиции - эскизы Центрального банка РФ к современным памятным монетам. Впервые музей Международного нумизматического клуба представил на одной выставке монеты, отчеканенные мастерами разных государств от античности до Новейшего времени. Экспозиция создана в партнерстве с Центральным банком РФ и Музеем криптографии.

"Банк России впервые выставляет свои экспонаты среди лучших образцов богатейшей нумизматической коллекции музея Международного нумизматического клуба. Каждая монета, которую выпускает Банк России, представляет новый шаг в развитии медальерного искусства России", - сказал главный историк Банка России Александр Бугров.

По словам гендиректора музея МНК Елены Марусиной, для создателей экспозиции было важно показать, что монета - это не просто средство обмена, а носитель культурного кода, зашифрованного в символах и знаках. "Новая выставка приглашает зрителя не только полюбоваться редкими экспонатами, но и попробовать разгадать тайные послания, которые мастера чеканки оставили потомкам", - подчеркнула она.

Экспозиция раскрывает тему защиты денег и показывает уникальные технологии современного монетного производства - и все это в атмосфере секретного хранилища. На выставке раскрывается связь технологий и шифровального дела и финансов, как она проявлялась на протяжении веков - от древних секретов до современных цифровых решений. "Отдельно рассказано о технологии блокчейна, которая впервые была применена в 2008 году. Сегодня блокчейн применяется не только в финансовой сфере: он подходит для организации голосований, управления активами и логистикой, охраны интеллектуальной собственности, например фотографий из соцсетей", - отметила директор Музея криптографии Лидия Лобанова.

Посетители могут попробовать себя в роли медальера и создать собственный дизайн монеты, пролистать книгу, на страницах которой оживает история, и даже попробовать поднять и подержать самую тяжелую монету в музее. Как отметила архитектор выставки Анна Алямова, концепция оформления выставки построена вокруг идеи сейфового хранилища - пространства, где ценности скрыты от посторонних глаз и защищены кодами. "Именно такая метафора лучше всего подчеркивает загадочность и многослойность нумизматики. Посетитель окажется внутри условного банковского сейфа и почувствует атмосферу поиска и раскрытия тайн", - пояснила она. Выставка продлится до 14 сентября 2026 года.

О музее

Международный нумизматический клуб с экспозиционным музейным залом работает с октября 2015 года. Он расположен в Москве в Большом Афанасьевском переулке в историческом здании палат Зиновьевых - Юсуповых, построенных в XVII веке.

