Свыше 70 тыс. жителей Кубани получили помощь в Центрах здоровья с начала года

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 тысяч жителей Краснодарского края получили медицинскую помощь в медучреждениях региона с начала года. Об этом сообщает региональный минздрав.

"С начала года более 70 тыс. жителей Кубани получили помощь в Центрах здоровья. Медучреждения принимают всех желающих оценить функциональные возможности организма, своевременно определить и исключить факторы риска развития заболеваний и получить индивидуальный план восстановления здоровья", - сказано в сообщении.

Как отмечается, посетители проходят комплексное обследование, которое включает определение индекса массы тела, экспресс-анализы на уровень холестерина и глюкозы в крови, оценку функционального состояния сердца и так далее.

По результатам исследований жители получают рекомендации по оздоровительной программе с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья. При этом обследование проводится при помощи экспресс-методов, поэтому занимает не более 1,5 часов, отмечают в министерстве.

Также в центрах можно получить помощь по отказу от вредных привычек, в числе которых чрезмерное употребление алкоголя и курение, рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна.

Всего в Краснодарском крае работает 19 Центров здоровья. Они открыты на базе медицинских учреждений. Пройти обследование в Центре здоровья может любой житель Кубани. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.