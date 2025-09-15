В 2025 году в области также модернизируют 53 объекта ЖКХ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Модернизация 53 объектов жизнеобеспечения и замена 207 км коммунальных сетей запланирована в Запорожской области в 2025 году. Об этом сообщили в Минстрое России по итогам профильного совещания под руководством главы ведомства Ирека Файзуллина.

На совещании обсудили восстановление объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также реализацию федеральных проектов и программ, входящих в национальный проект "Инфраструктура для жизни", реализация которого началась в регионе в 2025 году.

"Запорожской областью в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" утвержден комплексный план по модернизации систем ЖКХ, который включает 476 мероприятий. На территории Запорожской области в 2025 году планируется замена коммунальных сетей общей протяженностью 207 км, а также модернизация и капитальный ремонт 53 объектов жизнеобеспечения", - говорится в Telegram-канале Минстроя РФ.

Актуальным для Запорожской области остается вопрос водоснабжения, отметили в ведомстве. Он находится на особом контроле федерального центра, ситуация отрабатывается в ежедневном режиме. По данным Минстроя, сейчас от региона поступила заявка на закупку 28 единиц спецтехники для нужд ГУП "Вода Запорожья" и ГУП "Запорожская облтеплосеть".

В обсуждении приняли участие замгубернатора Запорожской области Игорь Сунцов, заместители министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, Никита Стасишин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Василий Завадич, а также генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.