Также будет восстановлено и построено не менее 1,2 тыс. социально-культурных объектов, многоквартирных и административных зданий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 34 проектов жилищного строительства планируют реализовать в Донбассе и Новороссии за 3 года, что позволит ввести в исторических регионах 4,5 млн кв. метров жилья. Об этом сообщили в Минстрое России по итогам совещания по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры Запорожской области под руководством главы ведомства Ирека Файзуллина.

Отмечается, что правительство РФ уделяет особое внимание социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, утверждена госпрограмма до 2030 года.

"В течение трех лет будет восстановлено и построено не менее 1,2 тыс. социально-культурных объектов, многоквартирных и административных зданий, а также проведен капремонт 4 млн кв. м жилья, заменено 1,9 тыс. лифтов и реализовано более 34 проектов жилищного строительства, что позволит ввести 4,5 млн кв. м жилья", - говорится в Telegram-канале Минстроя РФ.