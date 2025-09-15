Монумент представляет собой пятиконечную звезду, в которой объединены символы Z - "За Победу", V - "Во имя правды" и O - "Отвага"

СМОЛЕНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника "Защитники России", посвященного героям специальной военной операции, состоялось на Кургане Славы в Десногорске в рамках празднования дня города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Смоленской области Василия Анохина.

"День города для открытия памятника был выбран не случайно. Отмечая праздник под мирным небом, смоляне не должны забывать о тех, кто сегодня сражается за свободу нашей земли от нацизма и проявляет все свои лучшие качества: героизм, отвагу, способность к самопожертвованию",- отметил Анохин в приветственном послании участникам мероприятия.

Монумент представляет собой пятиконечную звезду, в которой объединены символы Z - "За Победу", V - "Во имя правды" и O - "Отвага". Инициатором установки памятника выступил депутат Смоленской областной Думы, директор АО "Атомтранс" М.В. Лосенко, а автором стал смоленский скульптор, заслуженный художник России, профессор Валерий Гращенко.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Смоленской области П. Ю. Илюхин, глава Десногорска А. А. Терлецкий, депутат Смоленской областной Думы М. В. Лосенко, руководитель Ассоциации ветеранов боевых действий Смоленской области Е. В. Селифонтов и победитель региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" И. А. Карташев.