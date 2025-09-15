Общественность области готова в любой момент подключиться к этой работе, в том числе провести гуманитарные акции и проекты, отметил председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Механизм работы в освобожденных населенных пунктах сформирован и успешно действует в Запорожской области. В том числе это касается вновь освобожденного Ольговского, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

"Все районы, находящиеся на линии боевого соприкосновения, имеют специальный порядок работы с освобожденными населенными пунктами. Готовы волонтерские бригады для оказания помощи, в том числе связанные с эвакуацией жителей, если они там еще остались. Готова и гуманитарная помощь, которая необходима людям. Она имеется во всех муниципальных образованиях в полном объеме. Это касается и вновь освобожденного российской армией Ольговского", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что общественность региона готова в любой момент подключиться к этой работе, в том числе провести гуманитарные акции и проекты.

"В настоящий момент такой необходимости нет, региональная власть всю необходимую работу проводит в соответствии с утвержденным порядком по согласованию с Министерством обороны. Общественной палате остается только констатировать, что этот механизм действительно работает", - отметил собеседник агентства.

По словам главы региональной Общественной палаты, в перечень входят вопросы, связанные с переводом гривны в рубли, обеспечением продуктами питания, теплой одеждой.

Ранее в понедельник в Минобороны России сообщили, что в результате наступления подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Ольговское в Запорожской области.