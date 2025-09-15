Мероприятие пройдет с 15 по 21 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Гимн Российской Федерации в исполнении тысячного детского хора "Поющая юность Ставрополья" открыл всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций в городе Ставрополе, передает корреспондент ТАСС.

"Многие годы фестиваль обеспечивает сохранение и приумножение культурных традиций среди студенческой молодежи, способствует укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Уверен, что фестиваль в Ставрополе станет значимой площадкой для встречи с единомышленниками, реализации новых творческих идей и инициатив", - отметил в приветственном слове первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, которое зачитал глава Росмолодежи Григорий Гуров.

В 2025 году национальный финал фестиваля проходит в Ставрополе с 15 по 21 сентября под слоганом "Студвесна. От края до края". Региональные и отборочные этапы прошли около 2 тыс. участников. Участники представят экспертному совету около тысячи конкурсных работ в более чем 50 номинациях по 10 творческим направлениям.

"Сейчас все больше и больше ребят идут в колледжи, техникумы, и это здорово. Вы сделали правильный выбор, но учеба - это не только знание. Учеба - это еще и творчество, это еще и воспитание, это любовь к нашей великой, могучей Родине - России", - сказал во время церемонии открытия фестиваля первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

В 2025 году фестиваль посвящен Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в программу вошли номинации "Фронтовая песня" в вокальном направлении и "Фронтовая проза и поэзия" в театральном направлении. В направлениях "Медиа" и "Видео" все конкурсные работы посвящены 80-летию Победы.

Культурная и образовательная программы

Фестивальный городок для участников создан в центре Ставрополя. В понедельник здесь прошли творческие мастер-классы, уроки экологии и бережливого производства. Во вторник пройдут чемпионаты по игре в резиночку, "камень, ножницы, бумага" и классики. 17 сентября день будет посвящен теме патриотизма - на площадках фестивального городка можно будет принять участие в викторине о Великой Отечественной войне и в "Вальсе Победы". В четверг основными станут темы экологии и спорта. Студенты смогут сдать зачеты по разным физическим упражнениям. Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей пройдет 20 сентября.

"Я уверен, что весь Ставрополь будет светиться в ближайшую неделю от вашей энергии, от вашего позитива, от того, что вы нам приготовили, от тех номеров, которые вы привезли, от талантов, которые в каждом из вас есть. <…> Ставрополь просто рекордсмен "Студвесны", принимал все возможные фестивали нашей программы. Каждый год мы сюда приезжаем много лет, всегда нас гостеприимно встречают, я уверен, вам здесь понравится", - сказал на церемонии открытия председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский.

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проводится в России ежегодно с 1993 года. С 2022 года в рамках программы проводится отдельный фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций, включающий более 70 региональных отборочных этапов. Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Российский союз молодежи и правительство Ставропольского края.