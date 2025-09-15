Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии к МГИМО

Процесс объединения завершится к 31 января 2026 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД РФ к МГИМО. Как сообщила пресс-служба МГИМО МИД РФ, процесс объединения завершится к 31 января 2026 года.

"9 сентября во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина министр иностранных дел Сергей Лавров подписал приказ №20063 о реорганизации университета и Дипломатической академии в форме присоединения Дипломатической академии к МГИМО. В соответствии с приказом процесс завершится к 31 января 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МГИМО добавили, что Путин в своем поручении подчеркнул, что предлагаемая реорганизация позволит "создать единый университетский центр, будет способствовать усилению практико-ориентированного образования и исследований как в сфере традиционной дипломатии, регионоведения, международной безопасности, права и торговли, так и в перспективных направлениях, связанных с цифровыми технологиями в мировых процессах, современной нейролингвистикой, климатической повесткой". "Объединенный научно-образовательный комплекс МГИМО сможет выполнять функции национального института развития в сфере международной деятельности", - отметили в вузе.

В результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение "Дипломатическая академия МГИМО МИД России" с функциями переподготовки и повышения квалификации кадров в интересах органов власти и управления РФ всех уровней в сфере международной деятельности. "Будет продолжена исследовательская и публикационная активность, ведущаяся в Дипломатической академии. Обучающиеся перейдут в университет и по завершении обучения получат диплом МГИМО, работники Дипакадемии вольются в коллектив университета", - добавили в пресс-службе.

О начале работы по объединению ресурсов МГИМО и Дипломатической академии Лавров сообщил 5 марта. По его словам, процессом займется специальная комиссия, которую возглавит первый заместитель министра иностранных дел России Сергей Бутин.