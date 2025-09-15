В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что возможны наблюдения слабых авроральных свечений в диапазоне широт 65-70 градусов, но с применением технических средств наблюдения: фотоаппаратов, телефонов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Признаки опускания полярного овала на широты 50-60 градусов отсутствуют, поэтому полярные сияния в европейской части России вечером 15 сентября не ожидаются. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В настоящее время отсутствуют признаки опускания полярного овала на широты 50-60 градусов, где расположены наиболее крупные населенные пункты страны. Возможны наблюдения слабых авроральных свечений в диапазоне широт 65-70 градусов, но с применением технических средств наблюдения: фотоаппаратов, телефонов. Визуальное наблюдение практически исключено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в окружающем Землю космическом пространстве продолжают регистрироваться высокие скорость и температура солнечного ветра, примерно двукратно превышающие нормальные значения. "Планета примерно нашла точку равновесия, и, если в ближайшее время не произойдет резких изменений обстановки, то геомагнитный фон, как минимум на некоторое время, стабилизируется", - уточняется в сообщении.