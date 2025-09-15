В октябре 2025 года он пройдет в Китае

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный культурно-образовательный проект "Танцевальная увертюра мира" в странах БРИКС пройдет в октябре в Китае, а в 2026 году его примет Индия. Об этом было объявлено во время торжественного мероприятия проекта в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Торжество прошло в рамках закрытия XX юбилейного сезона ежегодных летних гастролей "Русского национального балета "Кострома". Главным культурным мероприятием проекта стал спектакль об истории России и культурном разнообразии ее народов "Национальное шоу России". В конце вечера состоялась церемония объявления страны-участника "Танцевальной увертюры мира": в октябре ей станет Китай, а в 2026 году - Индия. По этому случаю для гостей выступили артисты Китайского культурного центра в Москве и артисты Культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве.

"Через богатство танцевальных культур мы показываем, какие люди разные и, одновременно, похожие. Надеемся, что каждый участник этого проекта сможет почувствовать себя частью большой семьи и единой мировой культуры", - подчеркнула автор и исполнитель проекта Елена Царенко, отметив, что изучение танцевальной культуры друг друга, понимание заложенных в ней смыслов дает опору для выстраивания дружеских отношений между народами, способствует пониманию, что в своей основе духовно-нравственные ценности людей из разных стран мира схожи, несмотря на то, что имеют разное культурное отображение.

Во время церемонии с приветственным словом к участникам обратился заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. "МИД проводит презентационные и информационные вечера для дипломатического корпуса, которые касаются достижений российской и мировой культуры, это танцы, музыка, кинематограф. Сегодня в зале много российской и иностранной молодежи, студентов. Отрадно, что данное поколение сможет насладиться прелестью нового проекта русского балета "Кострома", - заявил он.

В свою очередь заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев подчеркнул, что искусство танца - это язык, доступный и понятный каждому человеку на планете. "Эта замечательная увертюра безусловно найдет отклик в сердцах каждого здравого человека в мире", - сказал он.

Завершилась церемония "Хороводом дружбы" в исполнении артистов "Русского национального балета "Кострома", Китайского культурного центра и Культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве.

О проекте

Запуск "Танцевальной увертюры мира" был в октябре 2024 года в рамках саммита БРИКС в Казани. В феврале следующего года его приняли ОАЭ, в июне - Египт. В 2025 году он прошел в Арабских Эмиратах.

Проект проводится при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Россотрудничества, министерств культуры стран - участников проекта.