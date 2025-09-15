"Ъ": ограничение рекламы тонизирующих напитков перенесено на 2026 год

Авторы законопроекта не успели внести необходимые изменения ко второму чтению

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вступление в силу поправок к закону "О рекламе", регулирующих продвижение на рынке энергетических напитков, перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

По данным издания, перенос связан с тем, что авторы законопроекта не успели внести необходимые изменения ко второму чтению. В новой редакции документа ужесточаются требования к маркетингу подобной продукции. В частности, реклама не должна обращаться к несовершеннолетним, а также содержать сведения о наличии в энергетических напитках витаминов и биологически активных добавок (БАДов).

Как уточняет источник "Коммерсантъ", ранее рассматривалось предложение запретить использование образов людей и животных, в том числе созданных с помощью мультипликации, однако эта норма в окончательный вариант поправок не вошла.

Законопроект о регулировании рекламы тонизирующих напитков был внесен в Госдуму 10 апреля 2025 года комитетом по экономической политике, напомнили в издании.