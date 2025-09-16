Он пройдет с 15 по 20 сентября

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" открылся на сочинском курорте "Роза Хутор", передает корреспондент ТАСС. В рамках фестиваля, который продлится до 21 сентября, российские онлайн-кинотеатры представят свои премьеры, запланированные на 2025-2026 годы.

"Фестиваль "Новый сезон" для онлайн-кинотеатров - это как Новый год. Поэтому с Новым годом всех!" - сказал со сцены гендиректор онлайн-кинотеатра Wink, член попечительского совета фестиваля Антон Володькин. Председателем попечительского совета фестиваля в 2025 году стал Давид Кочаров, генеральный продюсер Rutube и онлайн-кинотеатра Premier. В состав совета также входят: креативный директор Kion Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, заместитель генерального директора по контенту "Иви" Иван Гринин, руководитель "Плюс студии", продюсерского центра "Яндекса", Михаил Китаев и продюсер и директор фестиваля Полина Зуева.

"Любой фестиваль - это праздник. На праздник принято делать пожелания. Друзья мои, я вам желаю, чтобы мы все провели полноценную, прекрасную неделю. В радости, которая присуща нашему фестивалю. Ведь именно эта атмосфера и приводит сюда все больше людей с каждым годом", - добавила со сцены Полина Зуева.

Фильмом открытия фестиваля стала документальная картина "Брат навсегда", режиссеров Анны и Григория Сельяновых, о съемках которого было объявлено на закрытии фестиваля "Новый сезон" в прошлом году. Он представлен на фестивале вне конкурса. Среди фильмов конкурсной программы также: "Будь моим парнем" Сергея Наумова, "Семьянин" Дмитрия Власкина и "Лысый нянь" Алисы Шитиковой. Также будут представлены сериалы "Берлинская жара" (Wink), "Вампиры средней полосы - 3" (Start), "Встать на ноги" (Okko), "Жар" ("Иви"), второй сезон "Кибердеревни" ("Кинопоиск"), "Няня Оксана" (Premier), "Отпечатки" (Kion) и другие.

Победителей определят в шести номинациях - "Самый ожидаемый сериал", "Лучший фильм", "Герой нового сезона", "Героиня новогосезона", "Открытие нового сезона" и "Лучший трейлер сезона". В номинации "Самый ожидаемый сериал" в 2025 году дополнительно учрежден специальный приз от студии "Трехмер" - грант на создание пяти минут высококачественных визуальных эффектов для своего следующего проекта.

