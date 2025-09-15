На 37-й неделе в стране зарегистрировано свыше 15 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении Роспотребнадзора

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отмечается рост заболеваемости ковидом в РФ, однако заболеваемость остается на низком уровне. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Продолжается рост заболеваемости COVID-19, при этом уровень остается низким - на 37-й неделе в стране зарегистрировано свыше 15 тыс. случаев заболевания", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве призвали соблюдать меры профилактики. По возможности следует избегать мест большого скопления людей, также рекомендуется регулярно проветривать помещения, мыть руки и при появлении симптомов респираторного заболевания обращаться за медпомощью.