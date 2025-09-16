ВСГУТУ будет взаимодействовать с Бухарским государственным техническим университетом и Университетом международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева

УЛАН-УДЭ, 16 сентября. /ТАСС/. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) будет сотрудничать с Бухарским государственным техническим университетом (Узбекистан) и Университетом международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева (Казахстан). Соответствующие соглашения подписаны в ходе первого Байкальского технологического форума в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в ВСГУТУ.

"Подписаны соглашения о сотрудничестве с вузами Казахстана и Узбекистана. Речь об обмене опытом, учебными программами и учебно-методическими пособиями, об обмене преподавателями и студентами, аспирантами для стажировок, проведении совместных научных исследований, реализации научно-исследовательских проектов, участии в международных научных и образовательных программах", - сообщили в вузе.

Первый Байкальский технологический форум начался 15 сентября. Для участия в нем в Бурятию приехали представители десяти стран, в том числе Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Ученые обсуждают вопросы развития беспилотных авиационных систем, самолето- и вертолетостроения. В программе мероприятия, которое продлится до 18 сентября, - выставка научно-технических достижений, площадки для обсуждения таких направлений, как "Энергетика, техническая физика и материаловедение" и "Беспилотные авиационные системы", круглый стол "Подготовка кадров для энергетической отрасли", презентационная сессия проектов студентов "Самолето- и вертолетостроение". Также в ходе форума состоится VII Международная научно-практическая конференция "Биотехнология в интересах экологии и экономики территорий", XXI Международная конференция "Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология и образование", панельные дискуссии "Прикладной искусственный интеллект" и "ИТ-кадры: готовность к новым вызовам на рынке труда".

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления - первый университет Бурятии, образован в 1962 году. В настоящее время ВСГУТУ - ведущее высшее учебное заведение на территории Дальнего Востока, представляющее собой многопрофильный учебный и научно-инновационный комплекс с широко развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой. В университете реализуется свыше 70 направлений подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования, работают более 400 преподавателей, обучаются свыше 8 тыс. студентов.