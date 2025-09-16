Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подросток, который выстрелил в голову 17-летнему юноше в столице, состоял на внутришкольном учете. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

В пресс-службе столичного ГСУ СК России ранее сообщили, что на северо-западе Москвы 15-летний подросток выстрелил в голову 17-летнему молодому человеку во время конфликта.

"Один несовершеннолетний пострадавший, один из этой ракетницы выстрелил, непонятно, почему она вообще была у него с собой <...>. Ребенок, который травмировал этого несовершеннолетнего, состоял на внутришкольном учете в школе, и с семьей будут работать. Но пока ведется "разбор полетов" для того, чтобы понять саму суть конфликта", - сказала Ярославская.

Она уточнила, что пострадавший юноша сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, стрелявший задержан, ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).