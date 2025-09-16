В регионе отмечали ажиотаж на покупку бензина из-за сообщений о росте цен на топливо на Дальнем Востоке и о его дефиците

ХАБАРОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Ограничения по реализации нефтепродуктов в Сахалинской области отметили только на частных автозаправочных станциях. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.

"Сахалинская область полностью обеспечена нефтепродуктами. По итогам мониторинга автозаправочных станций на 15 сентября, на городских и трассовых автозаправочных станциях проблем с наличием нефтепродуктов не обнаружено. Например, АЗС "ННК-Сахалиннефтепродукт" полностью обеспечены бензином и дизелем. <...> В свою очередь на частных АЗС наблюдаются точечные ограничения реализации по некоторым видам нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в регионе отмечался ажиотаж на покупку бензина на фоне сообщений о росте цен на топливо на Дальнем Востоке и о его дефиците. Люди заливали бензин в свои автомобили и в канистры дополнительно. Кроме того сказалось повышение спроса на время туристического сезона. Бензовозы при этом шли по графику без учета этих факторов. В настоящее время проблем на острове нет. По данным "ННК-Сахалиннефтепродукт", запаса нефтепродуктов на нефтебазах в достатке и хватит на обеспечение 30-дневной потребности региона в топливе. Необходимый запас имеется и на сельхозпредприятиях для завершения уборочной кампании.

Министерство энергетики Сахалинской области продолжает мониторинг ситуации и оперативное взаимодействие с поставщиками ГСМ для обеспечения бесперебойного снабжения топливом всех районов области.

Во второй половине августа сообщалось о дефиците бензина на курильском острове Итуруп, введении режима экономии - бензин АИ-92 реализовывался населению по 10 литров на один автомобиль. В конце августа сообщалось об ограничении на продажу бензина АИ-92 частным лицам, которое ввели в Курильском округе на Курилах, куда входит и Итуруп. Имеющийся запас оставляли для спецтранспорта до момента разгрузки новой партии топлива. На данным момент ситуация с бензином выправилась.