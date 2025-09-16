Наибольшую активность показали жители Санкт-Петербурга, Республики Коми, Тульской области, Свердловской области и Рязанской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бесплатные курсы для родителей от онлайн-платформы "Знание. Академия" прошли 20 тыс. человек из всех регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"Просветительская онлайн-платформа "Знание. Академия" собрала 20 тысяч родителей из всех регионов России. Самым популярным семейным онлайн-курсом стал "Родители и система воспитания", посвященный роли семьи в воспитании личности. Просветительские курсы доступны бесплатно для всех желающих, по окончании обучения выдается сертификат", - говорится в сообщении.

Наибольшую активность показали родители из Санкт-Петербурга (1 399 слушателей курсов), Республики Коми (1 204), Тульской области (1 157), Свердловской области (1 123) и Рязанской области (899).

"Наши материалы взяли на вооружение активисты родительских комитетов по всей стране. Даже многодетные мамы делились, что открыли для себя много нового и поняли, где допускали ошибки. Высокий уровень доверия к курсам подтверждают цифры: более 80% слушателей готовы рекомендовать их другим родителям, а доходимость этих курсов в среднем на 20 процентных пунктов превышает показатели для массовых открытых онлайн-курсов в России", - отметила руководитель платформы "Знание. Академия" Александра Буйчик.

Самый популярный среди родителей курс "Родители и система воспитания" собрал 7 240 слушателей. Он объясняет ключевые аспекты семейного воспитания и особенности возрастной психологии, помогает стать наставником для своего ребенка. Курс "Семейная медиация" учит анализировать причины семейных конфликтов, восстанавливать доверие между членами семьи, строить конструктивный диалог в сложных ситуациях, разрешать семейные споры без суда.

Курс "Особый ребенок: жизнь семьи и система сопровождения" предназначен для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью. С его помощью родители узнают о доступных мерах поддержки от государства, своих правах и обязанностях и способах помочь ребенку в разные периоды его взросления. Курс "Родительская инициатива: учимся создавать проекты" помогает родительским комитетам создавать собственные проекты: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, формировать смету расходов, распределять ключевые роли в команде, привлекать ресурсы.

Свободный формат

Курсы для родителей доступны бесплатно на платформе "Знание. Академия". Они сняты при участии профильных экспертов из Минпросвещения РФ, департамента образования и науки города Москвы, Института коррекционной педагогики, Всероссийского родительского комитета. Обучение организовано в свободном формате, что позволяет изучать материалы и выполнять задания в удобное для участников время.