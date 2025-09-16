Результатом должно стать создание соответствующей инфраструктуры в регионах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Введение в опытную эксплуатацию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 планируется в Донбассе и Новороссии в 2026 году. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Документ регламентирует предоставление федеральных субсидий Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на эти цели. Результатом должно стать создание соответствующей инфраструктуры в каждом из этих четырех субъектов Федерации.

"В 2025 году - разработка и утверждение системного проекта "Системы-112" и технического проекта "Системы-112" и в 2026 году - введение в опытную эксплуатацию "Системы-112" в субъекте Российской Федерации", - указано в документе.

В России номер 112 является единым для вызова служб экстренного реагирования - пожарной охраны, полиции, скорой помощи, газовой аварийной службы, спасателей, службы "Антитеррор". Номер доступен бесплатно как с фиксированных, так и с мобильных телефонов, при этом он не заменяет существующие номера 01, 02, 03, 04.

Номер 112 также является единым европейским номером телефона экстренной помощи и используется в некоторых других странах.