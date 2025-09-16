Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет 27 сентября

Для гостей мероприятия проведут масштабную развлекательную программу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Тринадцатый Московский мотофестиваль пройдет на Воробьевых горах в городе 27 сентября. Тысячи мотоциклистов соберутся, чтобы ярко завершить сезон, сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Приглашаем москвичей на одно из главных событий этого года. Столичные мотофестивали - возможность напомнить всем участникам о соблюдении правил дорожного движения и ответственном поведении на дорогах. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем привлекать внимание к мотокультуре и повышать безопасность поездок", - сказал Ликсутов.

Подробную программу развлекательных мероприятий 27 сентября, а также трассу заезда мотоциклистов со стартом и финишем колонны планируют опубликовать в ближайшее время.

"Москва повышает культуру безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения. Каждый год в городе отмечают начало и закрытие мотосезона. Для посетителей проводится масштабная развлекательная программа. Мотоклубы и водители мототранспорта принимают участие в масштабном заезде по дорогам столицы", - отметили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Начало мотосезона в этом году отметили 26 апреля. Фестиваль на Воробьевых горах посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей праздника провели программу с концертом известных исполнителей, мастер-классами и шоу.

Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея "Моторы войны". Сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России, в котором хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили его копию к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу. Всего в тот день в колонне проехали более 10 тыс. мотоциклистов.