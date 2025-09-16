Также они получили выплаты в размере 1 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Первые 15 участников программы "Земский работник культуры" приступили к работе в муниципалитетах Свердловской области и получили выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале избранный глава региона Денис Паслер.

"В сентябре в сельские дома культуры, школы искусств и музеи региона по программе "Земский работник культуры" прибыли 15 специалистов. Все они уже получили по миллиону рублей. <…> Сейчас участники программы "Земский работник культуры" работают в 11 муниципалитетах области: в Ирбите, Кушве, Рефтинском, Верхней Синячихе, Нижней Салде, Красноуфимске и других", - написал он.

Так, например, в сельский дом культуры "Колос" в селе Кочнево Белоярского района приехала работать выпускница Челябинского института культуры - хормейстер. Девушка уже ведет занятия с ансамблями, строит планы по сотрудничеству со школами, участвует в районных фестивалях и концертах. В Красноуфимске начал работать молодой преподаватель по классу гитары - он ведет уроки, мечтает развивать гитарную культуру в городе и даже создать собственную рок-группу. В Ирбитский музей изобразительных искусств устроились на работу сразу два специалиста, закрыв вакансии хранителя и экскурсовода

В департаменте информационной политики региона уточнили, что в следующем году реализация программы "Земский работник культуры", которая отвечает задачам национального проекта "Семья", продолжится. Программа рассчитана на то, чтобы в небольших населенных пунктах - от сельских территорий до городов с населением до 50 тыс. - жители могли заниматься творчеством и познавать многообразие мировой и российской культуры. В 2026 году в регион по этой программе планируется привлечь еще 27 специалистов в сфере культуры.

Ранее сообщалось, что прием заявок на программу стартовал в апреле 2025 года, потенциальным участникам программы необходимо было иметь профильное высшее или среднее профессиональное образование в области культуры. Претендент мог подать заявку на замещение одной должности, включенной в перечень вакантных в 2025 году. По условиям программы специалисты могут работать как в учреждениях культуры, так и в организациях дополнительного образования детей, в том числе в школах искусств, музыкальных, хореографических, театральных и цирковых школах, а также в профессиональных образовательных организациях в сфере культуры и искусств и их подразделениях. В случае досрочного увольнения или перехода на другую должность - участник программы должен вернуть полученные средства.