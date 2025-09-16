Также незначительно увеличилась заболеваемость COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 сентября. /ТАСС/. Увеличение заболеваемости ОРВИ почти на 100% зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

"За неделю в Югре зарегистрировано 90 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 99,1%. Случаев гриппа не зарегистрировано", - сказано в сообщении.

Также незначительно выросла заболеваемость COVID-19: 11 случаев на 100 тыс. населения против шести случаев на 100 тыс. населения неделей ранее.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе началась прививочная кампания по иммунизации против гриппа. В ведомстве порекомендовали жителям сделать данную прививку, чтобы снизить риски серьезных заболеваний.