ЯКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. IV Международный библиографический конгресс открылся в Якутске в государственном театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила ТАСС сотрудник медиацентра Национальной библиотеки Якутии Галина Кутугутова, ранее конгресс проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. "Для нас великая честь, что Якутск стал столицей библиографического конгресса. Приехали эксперты, участники из 85 регионов России и еще из 15 стран. Ожидается участие около 400 человек в очном формате, примерно столько же примут участие онлайн. Будут организованы 13 площадок по разным локациям", - сказала она.

"Рад приветствовать вас и поздравить всех с замечательным юбилеем - столетием Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Для меня и для всех вас, я уверен, это событие исключительной важности. В нем отражена вековая история формирования наших духовно-нравственных, интеллектуальных ценностей. Эти ценности всегда были и по сей день остаются основой нашего мировоззрения, культурной, духовной идентичности, благодаря которым Якутия живет и развивается как один из ключевых регионов великой России. В этот знаменательный день я хочу отдать дань уважения памяти многих поколений сотрудников Национальной библиотеки и всей библиотечной сети нашей Якутии. Во все времена вы с честью выполняли и продолжаете выполнять свою ответственную и благородную миссию", - сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе открытия.

В театре развернулась широкая культурная программа с музыкальными выступлениями, презентацией традиционных костюмов и национальных видов спорта. "Народные мастера Республики Саха (Якутия) также принимают активное участие. Мы сегодня представили направления традиционной народной культуры народов республики - выставку народного прикладного искусства, <...> чтобы наши гости и участники конгресса увидели самые лучшие и добротные работы народных мастеров республики. Представлены наши кузнечное дело, хомусы, керамика, чороны (национальный сосуд - прим. ТАСС), береста, конский волос, сувениры и, конечно, ремесла наших коренных малочисленных народов", - рассказала ТАСС директор национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов "Симэх" (Якутия) Яна Игнатьева.

Мероприятие проходит 16-19 сентября при поддержке Российской библиотечной ассоциации, ведущих федеральных библиотек, научных учреждений и культурных организаций Республики Саха (Якутия). Тема конгресса - библиография в сохранении культурного наследия и языкового многообразия народов мира. Участники обсудят современные вызовы библиографии, трансформацию библиотек в цифровую эпоху и сохранение культурной памяти.