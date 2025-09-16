Нападений хищных рыб на людей не зафиксировали

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пляжи египетского города Хургада открыты второй день подряд после ограничения их работы из-за риска появления акул. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На прошлой неделе было зафиксировано закрытие пляжей в Хургаде продолжительностью три дня ввиду предположительного появления акул. В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд", - говорится в сообщении.

Купание с понтона в открытом море ограничено последние четыре дня, однако прибрежные зоны свободны для посещения туристами. Нападений акул на людей не зафиксировано. Необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации, добавили в РСТ.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что несколько пряжей в Египте закрылись из-за подплывших близко к берегу акул, туристов предупреждают об опасности.