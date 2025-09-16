Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Марадян допустил, что консульства могут усложнить процедуру выдачи документов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза не прекратят выдачу шенгенских виз россиянам, но могут усложнить процесс их получения. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Визы не прекратят полностью выдавать. Возможно, усложнят, возможно, консульства, пока еще выдающие длинные визы, сократят действие виз до количества дней поездки. Вполне такая ситуация возможна", - сказал он.

Эксперт напомнил, что в прошлом году россиянам было выдано 550 тыс. шенгенских виз, в то время как до пандемии показатель составлял порядка 4 млн. Общий выездной турпоток за границу из РФ составляет около 16 млн поездок.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что ЕС готовится ужесточить позицию в отношении выдачи виз гражданам России. В публикации отмечалось, что Брюссель к концу года намерен опубликовать новые предписания для стран блока, которые будут содержать более жесткие рекомендации для выдачи виз россиянам.