Школа будет иметь площадки на базе противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров, центра психиатрии и санатория "Радуга"

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Первую "госпитальную школу" открыли в Кабардино-Балкарии (КБР) при Республиканской детской клинической многопрофильной больнице в Нальчике, передает корреспондент ТАСС.

"Госпитальная школа", открывшаяся на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра в Нальчике, стала первой подобной в регионе. Уже сейчас проект охватывает около 100 больных детей, которые по состоянию здоровья подолгу вынуждены находиться в больнице.

"В этом учебном году мы открываем такие школы в Чеченской Республике, здесь, в Кабардино-Балкарии, через две недели - в Бурятии. А дальше - еще и еще, пока каждый наш тяжело болеющий ребенок не будет охвачен возможностью учиться", - рассказал на открытии руководитель проекта госпитальных школ России "УчимЗнаем", почетный работник общего образования РФ Сергей Шариков.

Педагоги, которые здесь преподают, прошли специальные курсы Московского педагогического госуниверситета. Им вручили дипломы о переобучении. Школа также будет иметь площадки на базе противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров, центра психиатрии и санатория "Радуга".

"Я знала специфику такого обучения, потому что у меня ребенок прошел лечение в Москве и я видела, как занимается эта школа. Решила здесь работать, чтобы помогать детям. Программа отличается от обычной. Здесь, конечно, меньше нагрузки, особая методика, индивидуальный подход к каждому ребенку. Это не то, что мы пришли и дали какую-то тему - бывает, ребенок грустный и мы можем, к примеру, собирать картинки либо рисовать. Они с удовольствием ждут эти уроки", - поделилась с ТАСС учитель математики "госпитальной школы" Мадина Атакуева.

Образовательный проект госпитальных школ "УчимЗнаем" запущен при поддержке Минпросвещения России в 2014 году. Цель - создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медучреждений или при лечении на дому. В стране уже насчитывается более 70 таких школ.