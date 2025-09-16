Бразильский публицист и журналист добавил, что зачастую латиноамериканцы становятся наемниками ВСУ из-за искаженной информации, которую получают из СМИ и YouTube

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Семьи ликвидированных латиноамериканских наемников ВСУ зачастую не получают от Украины ни денег за своих родственников, ни тела для погребения, сообщил ТАСС бразильский публицист и журналист Рафаэль Мачадо во время поездки в ДНР.

"Можно видеть много людей, особенно нищих, которым обещали заплатить $10 тыс. за то, чтобы они приехали сюда воевать. И иногда они погибают здесь, и, конечно, семьи часто не получают не то чтобы денежные средства, но и тела погибших. И это ужасно", - сказал Мачадо.

Он добавил, что зачастую латиноамериканцы становятся наемниками ВСУ из-за искаженной информации, которую получают из СМИ и YouTube. "Они не обязательно плохие люди сами по себе, хотя некоторые из них действительно ими, конечно, являются. Но дело в том, что они обмануты, им не говорят и не говорили правды о том, что происходит, на протяжении многих лет", - заключил собеседник агентства.

Ранее Мачадо сообщил журналистам, что латиноамериканцы узнают о конфликте из подконтрольных Западу СМИ и YouTube, где создается нарратив, что Россия проигрывает на поле боя, а "каждый солдат ВСУ убивает 20-30 российских солдат". Поэтому многие жители Латинской Америки считают, что участие в боях на Украине просто, как "сафари".

Мачадо приехал в ДНР в трехдневный пресс-тур вместе с коллегами-журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, он выступил на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета.