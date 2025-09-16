Учреждению передали 15 экспонатов

ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский передал в дар Оренбургскому областному музею изобразительных искусств 15 личных вещей своего отца Бориса Пиотровского, также много лет возглавлявшего Эрмитаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Про каждую вещь есть своя история. Например, на губной гармошке Борис Пиотровский играл внуку, а потертая и распухшая колода карт всегда лежала на рабочем столе - ученый любил раскладывать пасьянсы. Все предметы составляли часть быта Бориса Пиотровского в его домашнем кабинете", - сказано в сообщении.

По словам директора Оренбургского музея изобразительных искусств Юрия Комлева, новые экспонаты займут место в библиотеке имени Пиотровских культурного центра "Эрмитаж-Евразия". Сейчас эта локация одновременно является и библиотекой, и выставочным залом, отмечают в музее. В ней расположены фотографии и книги о династии ученых и искусстве. Библиотека была создана, как дань уважения тесной связи семьи Пиотровских и Оренбурга.

"Два поколения семьи жили и служили в нашем городе. Прадед Бориса Пиотровского генерал от инфантерии руководил Оренбургской бригадой, а дед был заместителем директора Неплюевского кадетского корпуса и возглавлял мужскую гимназию", - отмечается в сообщении.