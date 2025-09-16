Последующие меры будут определены по результатам поисковых мероприятий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Подмосковья участвуют в поиске лосей, вышедших в городскую местность Красногорска, об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появились видео, на которых два лося прогуливаются вблизи БЦ "Кубик" и Дома правительства Московской области.

"Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области держит ситуацию, связанную с выходом лосей на территорию городского округа Красногорск, на контроле в рамках компетенции. Специалисты ведомства принимают участие в мероприятиях по поиску животных", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что последующие меры будут определены по результатам поисковых мероприятий.