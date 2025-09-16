На "заморозку" конфликта по линии фронта готовы 74% опрошенных украинцев

При этом 17% выступили бы за вывод ВСУ из Донбасса, выяснил Киевский международный институт социологии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. 74% украинцев поддержали бы завершение конфликта по текущей линии фронта, при этом 17% выступили бы за вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При ответе на вопрос, согласились ли бы они на вариант урегулирования, основным положением которого является "заморозка" конфликта по текущей линии фронта 18% заявили, что легко приняли бы его, еще 56% - что это был бы тяжелый, но приемлемый вариант. Только 15% выступили против и заявили о необходимости бороться за возвращение утраченных территорий. 11% затруднились дать ответ.

При ответе на вопрос о готовности принять вариант урегулирования, предполагающий вывод ВСУ из Донбасса, снятие санкций с России, наделение русского языка официальным статусом, отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, ЛНР и ДНР частью России 3% опрошенных заявили, что легко приняли бы такой вариант, еще 14% приняли бы, но с трудом. Отказались от него 75% опрошенных, еще 8% затруднились ответить.

Опрос проводился 2-14 сентября, в нем приняли участие 1 023 человека на подконтрольных Киеву территориях. Статистическая погрешность составляет не более 4,1%.