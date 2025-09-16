Вице-премьер отметила, что для мотивации работодателей к улучшению условий труда ежегодно увеличиваются расходы на финансовое обеспечение предупредительных мер

СИРИУС /федеральная территория/, 16 сентября. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на производстве сократилось в 2024 году по сравнению с 2015 годом на 21%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в приветствии для участников Х Всероссийской недели охраны труда.

"Если оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, мы видим снижение производственного травматизма и удельной доли работников, занятых на работах с вредными условиями труда. В 2024 году общее количество несчастных случаев сократилось по сравнению с 2015 годом на 21,1%", - сказала она.

Кроме того, в РФ последовательно развивается превентивно-профилактическая модель здоровья и сбережения работников. Сейчас реализуются различные корпоративные программы, направленные на профилактику профессиональных заболеваний, связанных с неправильным питанием, недостаточной физической активностью, стрессами и вредными привычками. Для оказания медицинской помощи работникам, занятым во вредных и опасных условиях, на предприятиях расширяется сеть кабинетов профпатологов и медпунктов. Так, в 2024 году функционировало более 28 тысяч здравпунктов, что на 7,2% больше, чем шесть лет назад.

"Для экономической мотивации работодателей к улучшению условий труда, а также сохранению здоровья работников, ежегодно увеличиваются расходы на финансовое обеспечение предупредительных мер. В 2025 году на эти цели планируется направить на 33% больше средств, чем в 2024 году", - добавила Голикова.

Поддержка семей

Она отметила, что в прошлом году впервые были приняты рекомендации по разработке и реализации мероприятий в корпоративной и социальной политике по поддержке работников с семейными обязанностями. Сейчас уже в 31 регионе заключено 228 соглашений с работодателями по их внедрению.

Вице-премьер также напомнила, что в Налоговый кодекс внесены поправки, чтобы у компаний было больше стимулов финансово поддерживать рождаемость. С 1 января 2026 года размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, который не облагается подоходным налогом и страховыми взносами, увеличен с 50 тысяч до 1 миллиона рублей. "Важно, что теперь сумму такой помощи можно включать в состав в нереализационных расходов, которые уменьшают налогооблагаемую премию. Безусловно, возможности предприятий различаются, не каждая организация может ввести поддержку в размере 1 миллион рублей. Но мы рассчитываем, что посильный пакет решений может ввести практически каждая компания. Тем более, что социальная ориентированность предприятий на рынке труда для соискателя все чаще становится фактором выбора", - подчеркнула Голикова.

Кроме того, она уточнила, что численность занятых в РФ за три года выросла на 2 миллиона человек, и по состоянию на июль 2025 года составила 74,4 миллиона человек против 72,6 миллионов в аналогичном периоде 2022 года.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 15 по 18 сентября в Сочи на федеральной территории "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Минтруд РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.