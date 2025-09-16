Законопроект также затрагивает осужденных, приверженных экстремистской идеологии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий возможности перевода в другие исправительные учреждения иностранцев и осужденных, приверженных экстремистской идеологии.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в июне. Изменения коснутся Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Предлагается установить, что осужденные, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также иностранные граждане и лица без гражданства направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения в местах, определяемых ФСИН России. Также предлагается исключить возможность их перевода из одного исправительного учреждения в другое, расположенное в регионе, где проживают их близкие родственники.

Согласно действующему законодательству, осужденные к лишению свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одном исправительном учреждении. Перевод в другое учреждение того же вида возможно в случае болезни осужденного, для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения или иных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. Также по заявлению осужденного или с его согласия по заявлению близкого родственника он может быть переведен в исправительное учреждение на территории субъекта, где живет родственник.

Как отмечается в пояснительной записке, в отдельных учреждениях строгого режима наблюдается концентрация выходцев из Средней Азии. Одной из причин, способствующих концентрации иностранцев, называется предоставленная им возможность перевода из одного исправительного учреждения в другое, расположенное ближе к месту жительства родственников.

"Осужденные зачастую имеют широкий круг преступных связей и навыки оказания негативного влияния на других лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Являясь носителями экстремистской и террористической идеологий, данная категория лиц создает риск осложнения оперативной обстановки в учреждениях УИС и снижения эффективности проводимого в них исправительно-воспитательного процесса", - уточняется в тексте документа.