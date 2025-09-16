Иск о компенсации по делу пропавшего Свечникова подадут по окончании следствия

Поиски пловца Николая Свечникова все еще продолжаются

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Иск о компенсации в связи с инцидентом с пропажей в Босфоре российского пловца Николая Свечникова может быть подан после финализации следственных мероприятий органами прокуратуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Альперен Чакмак, представляющий интересы родственников Свечникова.

"Решение по иску о компенсации будет принято, и он будет подан. Однако на данный момент поиски Николая все еще продолжаются, ведутся и уголовные разбирательства по этому инциденту. Они еще не завершены, поэтому подавать сейчас иск о компенсации преждевременно. Необходимо дождаться результатов следствия", - сообщил он. Поисково-спасательные мероприятия и уголовное следствие пока будут продолжаться.

"Пока у нас нет определенности. Либо он будет найден, либо по прошествии определенного срока будет выдано постановление о его пропаже в связи с невозможностью его обнаружить, либо же будет найдено его тело. Сначала следователи должны констатировать его пропажу, гибель или позитивный исход. И таким образом следствие будет закрыто. После этого будет идти речь об иске с компенсацией", - добавил Чакмак.

В качестве оснований для подачи иска адвокат назвал "недостаточность необходимых мер безопасности" при проведении заплыва в проливе, а также "непроявление ответственными лицами должной осмотрительности и внимания" к организации мероприятия. "Мы считаем, что организаторы несут серьезную ответственность за последствия пропажи нашего клиента и судьбу его семьи. Считаем, что они действовали безрассудно", - отметил Чакмак.

Комментируя вопрос о потенциальном размере компенсации, адвокат отметил, что на текущем этапе это невозможно знать. "Это решит суд. Там будут проведены собственные расчеты, учитывающие многие факторы, включая возраст, род занятий и профессию человека, его семью. Это все определят специалисты", - сообщил он.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.