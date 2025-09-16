В Красноярском крае началась образовательная часть программы для участников СВО

Губернатор региона Михаил Котюков рассказал бойцам об актуальных задачах, которые стоят перед краем и Россией

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Образовательная часть региональной программы подготовки управленческих кадров "Сибирский характер" для участников и ветеранов специальной военной операции стартовала в Красноярском крае. Об этом на прямой линии в соцсетях сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

Программа "Сибирский характер" стартовала в регионе 23 февраля, став дополнением к федеральному проекту "Время героев". Отборочные этапы "Сибирского характера" включали заполнение заявки, написание эссе, тестирование и собеседование. Желание принять участие в программе выразили более 1 тыс. человек - жители ДНР, Красноярского и Алтайского краев, Крыма, Тувы, Хакасии, Московской, Новосибирской, Иркутской, Ростовской областей.

"Сегодня стартовала образовательная часть этого проекта. Я два дня встречался с бойцами, рассказывал об актуальных задачах, которые сегодня стоят перед Красноярским краем, перед страной в целом. Будем вместе осваивать все сложные механизмы государственного и муниципального управления", - сообщил губернатор.

Программу профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление. Сибирский характер" подготовили специалисты Высшей школы госуправления РАНХиГС при президенте РФ с региональными экспертами. Курс рассчитан на 500 академических часов, обучение займет девять месяцев. В первом модуле, помимо лекций, пройдут практические занятия, включая посещение объектов муниципального управления и командообразующие тренинги.

Участниками программы стали 60 ветеранов СВО и 30 бойцов находящихся в зоне боевых действий. В 2026 году 60 участников завершат программу обучения, а участники, находящиеся в зоне СВО, смогут пройти обучение после прохождения воинской службы. У каждого участника программы есть наставник из числа действующих управленцев краевого или муниципального уровня.