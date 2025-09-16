Межведомственная комиссия провела проверку объектов Южной котельной АО "Мурманская ТЭЦ" и прилегающих к ним территорий

МУРМАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия не выявила нарушений на Южной котельной Мурманской ТЭЦ, расположенной в Первомайском округе Мурманска, которые могли бы вызвать разлив нефтепродуктов в Кольский залив Баренцева моря в черте города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия по итогам проверки.

Врио главы Мурманска Иван Лебедев в начале сентября сообщал о разливе нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе города, не уточнив площадь загрязнения. Специалисты Росприроднадзора провели обследование участков береговой полосы и обнаружили "значительное загрязнение" в месте расположения объекта, принадлежащего теплоснабжающему предприятию города.

"Межведомственная комиссия, сформированная управлением Первомайского административного округа Мурманска, провела проверку объектов Южной котельной АО "Мурманская ТЭЦ" и прилегающих к ним территорий. По итогам обследования разливов нефтепродуктов на объектах котельной и прилегающих к ним территориях не выявлено", - сказал собеседник агентства.

Члены комиссии осмотрели площадки мазутных подогревателей, эстакады мазутослива, мазутные резервуары, приемные емкости для мазута, сливаемого из цистерн, бак-отстойник промышленных стоков, очистные сооружения, а также колодцы до и после очистных сооружений. "Итоговый акт подтверждает, что на объектах котельной и прилегающих территориях не выявлено разливов нефтепродуктов", - подчеркнули в пресс-службе ТЭЦ.

12 сентября мурманские власти сообщили, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе города практически завершены, загрязненный грунт убран. 14 сентября в акватории Кольского залива прошли заплывы в рамках спортивного фестиваля "Гольфстрим", жизни и здоровью спортсменов угрозы не было.