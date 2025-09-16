По мнению Алана Лушникова, также нужно повысить доступность стрелковой инфраструктуры

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более эффективное оружие по сравнению с находящимся сейчас в обороте травматическим необходимо ввести в обращение для обеспечения надлежащего уровня самообороны граждан. Об этом на III Всероссийском оружейном форуме заявил генеральный директор концерна "Калашников", первый вице-президент Союза российских оружейников Алан Лушников.

"Пресловутый барьер в 0,5 Дж/кв. мм удельной кинетической энергии сегодня не позволяет сделать действительно эффективное оружие самообороны. Необходимо или пересмотреть этот норматив, или ввести в оборот огнестрельное короткоствольное оружие", - сказал он.

В ходе своего выступления в рамках форума Лушников предложил еще четыре меры по оптимизации стрелковой отрасли. По его мнению, необходимо повысить доступность стрелковой инфраструктуры, ввести систему обратного ценза для законопослушных владельцев стрелкового оружия, ввести налог на владение оружием с отменой сборов на приобретение и переоформление, а также упростить получение разрешений на охоту.