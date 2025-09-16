В Сеуле прошла пленарная встреча АТЭС на высоком уровне, посвященная вопросам здравоохранения.

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Передовой опыт России в сфере здравоохранения вызывает большой интерес у стран и экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.

Во вторник в Сеуле прошла пленарная встреча АТЭС на высоком уровне, посвященная вопросам здравоохранения. По словам заместителя министра, одной из ключевых тем дискуссии был искусственный интеллект (ИИ). "В этом плане Россия может предложить очень быстрые способы внедрения и распространения технологий. Буквально за год мы подключили больше 60 регионов к централизованным сервисам искусственного интеллекта в части [обработки медицинских] изображений", - рассказал Зеленский.

"Уже миллионы снимков были обработаны с помощью технологий искусственного интеллекта. Это очень высокая скорость внедрения", - добавил он. Первый заместитель министра здравоохранения РФ также напомнил, что в 2025 году в России был принят кодекс этики применения ИИ в сфере здравоохранения. "Использование медицинских записей [граждан] для обучения искусственного интеллекта - это существенный этический вопрос", - пояснил замминистра.

Старение населения

Второй ключевой темой заседания была адаптация системы здравоохранения к старению населения вследствие увеличения продолжительности жизни. "У России есть большой опыт организации медицинской помощи пожилым", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, с 2019 года в России было создано около 1,5 тыс. гериатрических кабинетов, предназначенных для пожилых пациентов. "Нам нужно максимально социализировать [пожилых], как можно дольше продлить активную и здоровую жизнь. Теперь имеет значение и продолжительность здоровой жизни", - подчеркнул он.

Психологическая поддержка

Представители 21 экономики АТЭС также обсудили вопросы, связанные с психическим здоровьем подростков. "Российская Федерация, в отличие от многих других стран, обеспечивает повсеместный психологический скрининг при профилактических осмотрах детей. Все учащиеся [в России] проходят в школах профилактические осмотры", - подчеркнул первый замминистра. Он также указал, что российские специалисты используют сервисы психологического тестирования и даже технологии виртуальной реальности при лечении.

При этом Зеленский отметил, что в ходе встречи не было попыток политизировать ее. "Абсолютно профессиональная дискуссия, отношение организаторов тоже профессиональное. Высоко оцениваю [результаты встречи]", - сказал он. Первый заместитель главы Минздрава РФ отметил, что АТЭС для России является приоритетной площадкой.

"Действительно, интерес [к сотрудничеству с Россией] большой. Интересно было послушать опыт других стран ровно так же, как другим странам было очень интересно послушать о нашем опыте", - заключил он.