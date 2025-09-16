На Кубани растут новые и модернизируются существующие предприятия, становятся более технологичными и современными, отметил глава региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Прирост трудоспособного населения в Краснодарском крае за 10 лет составил почти 400 тыс. человек, на текущий момент в в экономике края занято почти 2,9 млн жителей. Об этом сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край вместе с федеральной территорией Сириус принимает юбилейную Всероссийскую неделю охраны труда (ВНОТ). Благодарен Министерству труда и правительству России за это решение. <...> Сегодня в экономике края занято почти 2,9 млн жителей. За 10 лет прирост среди трудоспособного населения составил почти 400 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, темой пленарной сессии ВНОТ созвучна задачам по сохранению человеческого капитала и звучит как "Народосбережение - гарантия устойчивого развития".

"В регионе мы уделяем этим вопросам пристальное внимание", - отметил он.

По словам Кондратьева, на Кубани растут новые и модернизируются существующие предприятия, становятся более технологичными и современными. "Мы следим за тем, чтобы условия труда на каждом из них соответствовали новым требованиям. В том числе благодаря решениям, озвученным на предыдущих подобных форумах, за последние три года нам удалось на 18% снизить производственный травматизм", - отметил глава региона.